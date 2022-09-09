Президент США Джо Байден вважав, що Блінкену особливо важливо приїхати в Україну прямо зараз. Сам глава Держдепу назвав свій день у Києві "дуже продуктивним".

До теми Зеленський у розмові з Блінкеном порушив питання офіційного визнання росії країною-терористом

Блінкен розповів про поїздку до Києва

Американський чиновник зазначив, що контрнаступ ЗСУ лише почався, але його результати вже помітні. Зокрема, в районі Херсона та на Сході. Тому США пишаються, що їхня підтримка допомагає українцям звільняти свої території від російських загарбників.

Я мав змогу провести близько 2 годин із президентом Зеленським, його командою та нашою командою, розглядаючи кожен аспект нашої підтримки України, а також тиск, який ми чинимо на росію, щоб вона припинила цю агресію. І ця зустріч була надзвичайно продуктивною,

– наголосив Блінкен.

Він додав, що мав можливість поспілкуватися з українцями та працівниками американського посольства у Києві. Бріджит Брінк, яка є послом США в Україні, політик назвав однією з найсильніших дипломаток. До речі, Блінкен був твердо налаштований на тому, щоб відновити роботу дипустанови, після того, як її припинили через повномасштабне вторгнення росії.

Також в Україні Блінкен:

відвідав дитячу лікарню й зустрівся з наймолодшими постраждалими від російських обстрілів;

подивився на те, що "русский мір" залишив після себе в Ірпіні;

поспілкувався з людьми, які збирають докази воєнних злочинів та звірств російських військових;

поспілкувався з українцями, які працюють над відновленням Ірпеня.

Читайте також Надпотужна країна світу тримає акцент на Україні, – експерт пояснив, що означає приїзд Блінкена

Протягом всього цього ми змогли підтвердити нашу тверду підтримку України. Спілкуючись із багатьма українцями, я не сумніваюся, що результат буде найближчими днями, тижнями та місяцями,

– запевнив політик.

Що Зеленський розповів про зустріч з Блінкеном

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський розповів, що з держсеком США провів "дуже корисні для обох країн переговори". Вони стосувалися політичної співпраці, взаємодії у фінансовій площині та відбудови України після російських ударів.

Крім того, президент наголосив Блінкену на важливості визнати росію державою-терористкою. Також він подякував за новий пакет військової допомоги від США.

Дивіться більше – Зеленський зустрівся з Блінкеном: відео