Президент США Джо Байден вважав, що Блінкену особливо важливо приїхати в Україну прямо зараз. Сам глава Держдепу назвав свій день у Києві "дуже продуктивним".
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Блінкен розповів про поїздку до Києва
Американський чиновник зазначив, що контрнаступ ЗСУ лише почався, але його результати вже помітні. Зокрема, в районі Херсона та на Сході. Тому США пишаються, що їхня підтримка допомагає українцям звільняти свої території від російських загарбників.
Я мав змогу провести близько 2 годин із президентом Зеленським, його командою та нашою командою, розглядаючи кожен аспект нашої підтримки України, а також тиск, який ми чинимо на росію, щоб вона припинила цю агресію. І ця зустріч була надзвичайно продуктивною,
– наголосив Блінкен.
Він додав, що мав можливість поспілкуватися з українцями та працівниками американського посольства у Києві. Бріджит Брінк, яка є послом США в Україні, політик назвав однією з найсильніших дипломаток. До речі, Блінкен був твердо налаштований на тому, щоб відновити роботу дипустанови, після того, як її припинили через повномасштабне вторгнення росії.
Також в Україні Блінкен:
- відвідав дитячу лікарню й зустрівся з наймолодшими постраждалими від російських обстрілів;
- подивився на те, що "русский мір" залишив після себе в Ірпіні;
- поспілкувався з людьми, які збирають докази воєнних злочинів та звірств російських військових;
- поспілкувався з українцями, які працюють над відновленням Ірпеня.
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Протягом всього цього ми змогли підтвердити нашу тверду підтримку України. Спілкуючись із багатьма українцями, я не сумніваюся, що результат буде найближчими днями, тижнями та місяцями,
– запевнив політик.
Що Зеленський розповів про зустріч з Блінкеном
У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський розповів, що з держсеком США провів "дуже корисні для обох країн переговори". Вони стосувалися політичної співпраці, взаємодії у фінансовій площині та відбудови України після російських ударів.
Крім того, президент наголосив Блінкену на важливості визнати росію державою-терористкою. Також він подякував за новий пакет військової допомоги від США.
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