Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив на необхідності визнання росії спонсором тероризму.

Цікаво Гарантія, що ми можемо повернути наші території, – Зеленський про візит Блінкена у Київ

Росія є найбільшим джерелом тероризму у світі

Володимир Зеленський наголосив, що тепер росія є найбільшим у світі спонсором тероризму, тому глава держави наполягає на офіційному визнанні цього статусу з боку США.

Я порушив питання офіційного визнання росії державою-терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення,

– наголосив президент.

Визнання росії спонсором тероризму: головне

Ще у травні Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням визнати росію країною-спонсором тероризму.

За внесення країн до списку спонсорів тероризму відповідає Держдеп США та його очільник Ентоні Блінкен. У липні спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликала Блінкена зробити це, інакше Конгрес самостійно ухвалить відповідне рішення. Пелосі аргументувала це тим, що повноваження щодо створення списку країн-терористів Держдепу надав саме Конгрес. Уже через кілька днів у Конгресі ухвалили резолюцію, якою закликали Блінкена таки внести у список росію.

Однак 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що США не визнаватимуть росію спонсором тероризму. У Білому домі згодом пояснили, що це нібито може мати негативні наслідки. Річ у тім, що визнання спонсором тероризму передбачає введення нових санкцій, зокрема і вторинних – проти країн та компаній, які продовжуватимуть співпрацю з росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що попри слова Байдена, Україна продовжить вимагати визнання росії спонсором тероризму.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео