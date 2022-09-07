Президент США Джо Байден заявив, що росію не треба визнавати спонсором тероризму. Але в ефірі телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україна продовжить вимагати, щоб країна-агресорка отримала цей статус, повідомляє 24 канал.

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США може змінити своє рішення

Дмитро Кулеба нагадав, що починаючи з 24 лютого Україні відмовляли у проханнях щодо зброї та санкцій не один раз, але згодом рішення таки змінювалися. Тож Україна продовжить наполягати на тому, що росія – країна-терористка.

Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати визнання росії державою-спонсором тероризму. Те, що зараз адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухваленим. Ми працюватимемо над тим, щоб росію визнали тим, ким насправді вона є,

– сказав Кулеба.

Він наголосив, що "ми не відступимо і будемо наполягати на своєму, бо це було б дійсно правильним рішенням".

"Одне іншому не заважає": Кулеба пригадав Іран

У Білому домі бояться, що внесення росії до списку держав-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України та затримати експорт продовольства. Мовляв, "з терористами переговорів не ведуть", а рано чи пізно Україні доведеться сісти за стіл переговорів із росією.

Проте український міністр закордонних справ пригадав Іран, який перебуває у списку держав-терористів, але з ним ведуть переговори як США, так і ЄС. Тож "одне іншому не заважає", як сказав Кулеба.

Натомість у Білому домі раніше заявили, що рішення про невизнання росії спонсоркою тероризму є остаточним.

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