У США не хочуть визнавати росію спонсором тероризму

Зокрема, на питання про те, чи росія має бути визнана спонсором тероризму, негативно відповів президент США Джо Байден. Для Штатів – це складне та багатоскладове питання. Про це 24 каналу розказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, у США все ж таки мають спілкуватися з росією, тому що вона досі є членом міжнародної спільноти та багатьох міжнародних інституцій.

Чому цей статус такий важливий

Попри це, Україна продовжує наполягати на наданні відповідного юридичного стану росії та детально говорить про це з партнерами на всіх рівнях – і публічно, і непублічно.

Світ досі не може збагнути, що набагато краще, якщо ми дамо росії всі юридичні статуси, будемо жорстко воювати певний час, і тоді ця війна швидше закінчиться,

– вважає Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що поки світ бавиться у свій консерватизм і розповідає про те, що з росією потрібно домовлятися, бо вона – потужний член міжнародної спільноти, має багато грошей та підтримку деяких країн, це вказує на їхнє бажання жити у довоєнному часі.

"Ні, це треба припиняти. Треба припиняти цю гру, ніби можна повернутися до 24 лютого. Все, вже не повернемось", – констатував він.

Тому потрібно швидше надати росії привальні юридичні статуси та ізолювати її і в економічному, і в фінансовому плані від інших країн. Як наголосив Подоляк, це важливо, бо сьогодні санкції працюють лише в країнах Європи, США, Великій Британії та ще низці держав. Але коли росію все ж визнають спонсором тероризму, з нею перестануть працювати навіть такі країни як Індія чи Китай.

На жаль, дорога довга, тому що світ все ж таки консервативний і не бачить цю війну так, як бачимо її ми,

– підсумував Подоляк.

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Зауважимо, що ще на початку серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що у США активно працюють над наданням росії заслуженого нею статусу. Мовляв, Україна має надати партнерам усю інформацію, факти та аргументи, а представникам адміністрації Байдена потрібно провести додаткові дискусії. Тож на прийняття відповідного рішення потрібен час. Схоже, що він ще не минув.

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