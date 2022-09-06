В США не хотят признавать россию спонсором терроризма

В частности, на вопрос о том, должна ли россия быть признана спонсором терроризма, отрицательно ответил президент США Джо Байден. Для Штатов – это сложный и многосоставной вопрос. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, в США все же должны общаться с россией, потому что она до сих пор является членом международного сообщества и многих международных институций.

Почему этот статус так важен

Тем не менее Украина продолжает настаивать на предоставлении соответствующего юридического состояния россии и подробно говорит об этом с партнерами на всех уровнях – и публично, и непублично.

Мир до сих пор не может понять, что гораздо лучше, если мы дадим россии все юридические статусы, будем жестко воевать определенное время, и тогда эта война скорее закончится.

– считает Подоляк.

Советник главы ОП считает, что пока мир забавляется своим консерватизмом и рассказывает о том, что с россией нужно договариваться, потому что она – мощный член международного сообщества, имеет много денег и поддержку некоторых стран, это указывает на их желание жить в довоенном времени.

"Нет, это нужно прекращать. Надо прекращать эту игру, словно можно вернуться к 24 февраля. Все, уже не вернемся", – констатировал он.

Поэтому нужно быстрее предоставить россии привальные юридические статусы и изолировать ее и в экономическом, и финансовом отношении от других стран. Как отметил Подоляк, это важно, потому что сегодня санкции работают только в странах Европы, США, Великобритании и еще ряде государств. Но когда россию все же признают спонсором терроризма, с ней перестанут работать даже такие страны, как Индия или Китай.

К сожалению, дорога длинная, потому что мир все же консервативен и не видит эту войну так, как видим ее мы,

– подытожил Подоляк.

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Заметим, что еще в начале августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что в США активно работают над предоставлением россии заслуженного ею статуса. Мол, Украина должна предоставить партнерам всю информацию, факты и аргументы, а представителям администрации Байдена нужно провести дополнительные дискуссии. Поэтому на принятие соответствующего решения нужно время. Похоже, оно еще не прошло.

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