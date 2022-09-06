Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Причини такої позиції Байдена поки невідомі, але Гудков припустив, що, можливо, це означає якусь дипломатичну паузу.

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За його словами, це може бути останній шанс росії, якщо вона не зміниться, то документи вже на столі, і Байден зможе підписати їх у будь-який момент.

А наслідки для росії та всього світу будуть важкі. І йдеться не про правову частину, це буде важко через вторинні санкції, під які потрапляють всі компанії третіх країн, котрі певним чином співпрацюють з путінським режимом,

– вважає Гудков.

Опозиціонер також зазначив, що ,можливо, саме тому Байден тримає цю паузу. "Можливо, сподівається, що путін одумається", – сказав він.

Проте Гудков не має остаточної відповіді, чому президент США досі не визнав росію спонсором тероризму.

"Адже таку велику країну, яка має право вето, є членом Ради безпеки ООН, має великий потенціал ядерної зброї, ще ніхто ніколи не визнавав спонсором тероризму. Такого ж ніколи ні разу не було. Лише зараз ми це бачимо – те, що відбувається, не має аналогів в історії людства", – сказав опозиціонер.

Він вчергове зазначив, що можливо, саме через це Байден тримає таку паузу перед тим, як наважитися на такий серйозний крок, який понесе наслідки не лише для росії, а й для всіх країн та компаній, які співпрацюють з цією країною.

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Напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, над питанням визнання росії спонсором тероризму активно працюють, але ще потрібен певний час.

Він наголосив на тому, що вперше питання визнання росії спонсором тероризму він підняв на початку війни. Про нього Кулеба поспілкувався з державним секретарем США. Крім того, цю тему принципово просувають глава ОП Андрій Єрмак і президент Володимир Зеленський.

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