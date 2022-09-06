Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Причины такой позиции Байдена пока неизвестны, но Гудков предположил, что возможно это означает некую дипломатическую паузу.

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По его словам, это может быть последний шанс россии, если он не изменится, то документы уже на столе, и Байден сможет подписать их в любой момент.

А последствия для россии и всего мира будут тяжелыми. И речь не о правовой части, это будет тяжело из-за вторичных санкций, под которые попадают все компании третьих стран, определенным образом сотрудничающих с путинским режимом,

– считает Гудков.

Оппозиционер также отметил, что возможно именно поэтому Байден держит эту паузу. "Возможно, надеется, что путин одумаются", – сказал он.

Однако у Гудкова нет окончательного ответа, почему президент США до сих пор не признал россия спонсором терроризма.

"Ведь такую большую страну, которая имеет право вето, является членом Совбеза ООН, имеет большой потенциал ядерного оружия, еще никто никогда не признавал спонсором терроризма. Такого же никогда ни разу не было. Только сейчас мы это видим – то, что происходит, не имеет аналогов в истории человечества", – сказал оппозиционер.

Он в очередной раз отметил, что возможно, именно поэтому Байден держит такую паузу перед тем, как решиться на такой серьезный шаг, который понесет последствия не только для россии, но и для всех стран и компаний, сотрудничающих с этой страной.

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Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что над вопросом признания россии спонсором терроризма активно работают, но еще нужно определенное время.

Он отметил, что впервые вопрос признания россии спонсором терроризма он поднял в начале войны. О нем Кулеба пообщался с государственным секретарем США. Кроме того, эта тема принципиально продвигается главой ОП Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским.

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