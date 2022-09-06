У США вважають, що визнання росії спонсоркою тероризму може мати негативні наслідки для України та всього світу.

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Мовиться про здатність постачати допомогу Україні. Крім того, це нібито спонукатиме критично важливі гуманітарні та комерційні суб'єкти відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

Ми вже запровадили суворі наслідки, які були б накладені через визнання росії державою-спонсором тероризму. Наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції росії від світової економіки,

– заявили у Білому домі.

Чому США не визнають росію спонсоркою тероризму

За даними ЗМІ, США бояться, що визнання росії спонсоркою тероризму поставить під загрозу "зернову угоду". Крім того, таким рішенням Вашингтон фактично позбавить американців можливості участі в ділових відносинах у росії. Мовиться про ключові економічні відносини, які держава підтримує попри низку санкцій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також говорив, що США не готові внести росію у список країн, які спонсорують тероризм. Він зазначив, що для Штатів це матиме серйозні наслідки, тому цьому рішенню поки що опираються.

За словами Кулеби, визнання росії спонсоркою тероризму є пріоритетним для президента Володимира Зеленського. Він особисто зайнявся цим питанням.

Зверніть увагу! У список країн, які спонсорують тероризм, росію вже вніс сейм Латвії. Рішення оголосили 11 серпня. Цікаво, що одразу після цього на офіційний сайт відомства здійснили хакерську атаку.

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