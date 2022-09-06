На думку експерта Ради міжнародної політики Українська призма Олександра Краєва, дискусія ще не закрита. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Байден виступає модератором

Як пояснив Краєв, у цій суперечці президент США займає позицію модератора:

з одного боку у нього Конгрес , який дуже жорстко і на рівні сенату, і на рівні Палати представників виступав за те, щоб визнати росію державою-спонсором тероризму;

, який дуже жорстко і на рівні сенату, і на рівні Палати представників виступав за те, щоб визнати росію державою-спонсором тероризму; з іншого боку у нього Держдепартамент, який в особі Блінкена та Прайса затримує це визнання, адже можуть виникнути складнощі з переконанням усіх союзників підтримати рішення.

Байден не надав жодних пояснень, чому ні (не треба надавати росії стутусу країни-терористки – 24 канал). Він не зазначив, що цього не буде надалі. Він просто сказав: "Ні". Умовно, наразі це не те питання, яке він розглядає,

– зауважив Краєв.

Потрібно розуміти, що усі санкції, які відповідають цьому статусу, проти росії вже ввели.

"Це не був кінець дискусії. Але поки що Білий дім не бачить перспективи в такому визнанні, не бачить, що це чимось може нам допомогти", – підсумував Краєв.

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