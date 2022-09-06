На думку експерта Ради міжнародної політики Українська призма Олександра Краєва, дискусія ще не закрита. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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Байден виступає модератором
Як пояснив Краєв, у цій суперечці президент США займає позицію модератора:
- з одного боку у нього Конгрес, який дуже жорстко і на рівні сенату, і на рівні Палати представників виступав за те, щоб визнати росію державою-спонсором тероризму;
- з іншого боку у нього Держдепартамент, який в особі Блінкена та Прайса затримує це визнання, адже можуть виникнути складнощі з переконанням усіх союзників підтримати рішення.
Байден не надав жодних пояснень, чому ні (не треба надавати росії стутусу країни-терористки – 24 канал). Він не зазначив, що цього не буде надалі. Він просто сказав: "Ні". Умовно, наразі це не те питання, яке він розглядає,
– зауважив Краєв.
Потрібно розуміти, що усі санкції, які відповідають цьому статусу, проти росії вже ввели.
"Це не був кінець дискусії. Але поки що Білий дім не бачить перспективи в такому визнанні, не бачить, що це чимось може нам допомогти", – підсумував Краєв.
Визнання росії державою-спонсором тероризму: коротко
- Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні. У Конгресі почали розробляти спеціальні критерії.
- 11 серпня надати росії статус держави, яка спонсорує тероризм у світі, вирішили у Латвії. Євросоюз також закликали припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.
- На жаль, рішення Риги – це, безумовно, символічний крок, але він навряд чи значно вплине на росію. Річ у тім, що визнання держави спонсором тероризму з наслідками в практиці світового міжнародного права вводили лише США.
- Те, що адміністрація Байдена, наважиться піти на такий крок – дуже малоймовірно. Білий дім не хоче втрачати можливість переговорів з росією.
- Російський диктатор владімір путін своїм ядерним шантажем ставить під загрозу існування цілого світу. Західні країни мають визнати путіна терористом і жорстко реагувати на його вчинки.
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