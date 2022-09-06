По мнению эксперта Совета международной политики Украинской призмы Александра Краева, дискуссия еще не закрыта. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Байден выступает модератором

Как пояснил Краев, в этом споре президент США занимает позицию модератора:

с одной стороны у него Конгресс , который очень жестко и на уровне сената, и на уровне Палаты представителей выступал за то, чтобы признать россию государством-спонсором терроризма;

, который очень жестко и на уровне сената, и на уровне Палаты представителей выступал за то, чтобы признать россию государством-спонсором терроризма; с другой стороны, у него Госдепартамент, который в лице Блинкена и Прайса задерживает это признание, ведь могут возникнуть сложности с убеждением всех союзников поддержать решение.

Байден не дал никаких объяснений, почему нет (не нужно давать россии статус страны-террористки – 24 кашал). Он не отметил, что этого не будет дальше. Он просто сказал: "Нет". Условно, сейчас это не тот вопрос, который он рассматривает,

– заметил Краев.

Следует понимать, что все санкции, соответствующие этому статусу, против россии уже ввели.

"Это не был конец дискуссии. Но пока Белый дом не видит перспективы в таком признании, не видит, что это чем-то может нам помочь", — подытожил Краев.

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