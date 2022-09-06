По мнению эксперта Совета международной политики Украинской призмы Александра Краева, дискуссия еще не закрыта. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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Байден выступает модератором
Как пояснил Краев, в этом споре президент США занимает позицию модератора:
- с одной стороны у него Конгресс, который очень жестко и на уровне сената, и на уровне Палаты представителей выступал за то, чтобы признать россию государством-спонсором терроризма;
- с другой стороны, у него Госдепартамент, который в лице Блинкена и Прайса задерживает это признание, ведь могут возникнуть сложности с убеждением всех союзников поддержать решение.
Байден не дал никаких объяснений, почему нет (не нужно давать россии статус страны-террористки – 24 кашал). Он не отметил, что этого не будет дальше. Он просто сказал: "Нет". Условно, сейчас это не тот вопрос, который он рассматривает,
– заметил Краев.
Следует понимать, что все санкции, соответствующие этому статусу, против россии уже ввели.
"Это не был конец дискуссии. Но пока Белый дом не видит перспективы в таком признании, не видит, что это чем-то может нам помочь", — подытожил Краев.
Признание россии государством-спонсором терроризма: коротко
- В конце июля Сенат США принял резолюцию, в рамках которой призывает Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине, а также Грузии, Сирии и Чечни. В Конгрессе начали разрабатывать специальные критерии.
- 11 августа предоставить россии статус государства, спонсирующего терроризм в мире, решили в Латвии. Евросоюз также призвали прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.
- К сожалению, решение Риги – это, безусловно, символический шаг, но он вряд ли повлияет на россию. Дело в том, что признание государства спонсором терроризма с последствиями в практике мирового международного права вводили только США.
- То, что администрация Байдена решится пойти на такой шаг – очень маловероятно. Белый дом не хочет упускать возможность переговоров с россией.
- Российский диктатор владимир путин своим ядерным шантажом ставит под угрозу существование всего мира. Западные страны должны признать путина террористом и жестко реагировать на его поступки.
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