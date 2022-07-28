Заметим, что Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают объявление России – государством-спонсором терроризма за его преступления в Украине. Об этом ранее рассказала посол США Бриджит Бринк.

Важно Имя Путина будет рядом с бен Ладеном, – ОП о позиции Конгресса по признанию России террористом

Дипломатка отметила, что такой вопрос нуждается в тщательном рассмотрении, но Вашингтон продолжит делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Любопытно! Если Госдеп США также примет резолюцию, российская федерация станет пятой страной в списке спонсоров терроризма.

Стоит отметить, что в список стран, официально признанных спонсорами терроризма, входят Куба, Северная Корея, Иран, а также Сирия.

Украина уже давно признала Россию государством-террористом

Верховная Рада официально признала Россию государством-террористом. Это означает, что вся русская неонацистская символика в Украине находится под запретом. Такие изменения регулируется законопроектом 7214, принятым 1 апреля в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным настоящим законом признакам,

– подчеркнул он.