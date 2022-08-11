Литовские политики подчеркнули, что россия уже много лет поддерживает и финансирует террористов. Делает это кремль разными способами.
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россия крупнейший поставщик оружия для режима Асада в Сирии и принудительный орган по таким делам, как отравление семьи Скрипачей или сбитие самолета MH-17. В Украине россия избрала подобную – жестокую, безнравственную и незаконную тактику, используя запрещенное оружие и нацеливаясь на гражданских,
– заявил глава комиссии по иностранным делам Сейма Рихардс Кольс.
Он подчеркнул, что россия совершает против Украины насилие, чтобы достичь политических целей. Литовские чиновники перечислили ужасные преступления россии против мирных украинцев и осудили их. В заявлении политики упомянули украинские жертвы и выразили солидарность с нашим народом.
В Зеленском поблагодарили Латвию
В Офисе Президента Украины уже отреагировали на важное решение латвийского сейма. Андрей Ермак заявил, что такой шаг должен стать примером для других государств ЕС и поблагодарил за него Ригу.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил Латвию и подчеркнул, что это решение было очень своевременным.
россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать ее примеру,
– подчеркнул министр.
С 5 августа Латвия перестала выдавать визы гражданам россии. Единственное исключение – если те едут на похороны к близким родственникам. Такое же решение одобрила и Болгария, правда – без всяких исключений.
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