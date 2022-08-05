Новость сообщила пресс-служба посольства Латвии в россии. Украинцы положительно отреагировали на это решение.

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Посольство Латвии в россии на неопределенный срок приостановило принятие заявлений на получение виз для граждан россии, кроме участия в похоронах близкого родственника,

– говорится в сообщении.

Россиян на границе с Латвией просят подписать документ

На границе с Латвией россияне, чтобы попасть в цивилизованный мир, должны подписать документ, что они осуждают агрессию россии в Украине. Служба безопасности Латвии сообщила: особое внимание уделяют иностранцам, которые:

служили в российских или белорусских силовых структурах;

демонстрируют символику, прославляющую российскую агрессию;

заявляют об отрицательном отношении к Латвии.

В Службе безопасности Латвии подчеркнули, что многим иностранцам уже не разрешили въехать на территорию Латвии. Речь идет о людях, распространявших циничные и абсурдные кремлевские военные пропагандистские месседжи.

Обратите внимание! Латвия с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. В июле 2022 года правительство Латвии одобрило новый транш военной помощи. Новость сообщил Артис Пабрикс – министр обороны Латвии.

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