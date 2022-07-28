Об этом сообщил министр обороны Артис Пабрикс. В то же время в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана Украине.

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Как Латвия помогает Украине

В общей сложности Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму более 200 миллионов евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Ранее страна призвала усилить военную поддержку Украины и предоставить больше современного вооружения. В частности, речь идет о ракетных системах HIMARS. Соответствующий призыв прозвучал и от главы МИД Латвии Эдгара Рынкевича. Он отметил, что Украине нужно продолжать предоставлять РСЗО HIMARS. И желательно существенно увеличить их количество.

Глава министерства отметил, что в течение пяти месяцев Украина продолжает противостоять российской агрессии. И самое важное сейчас – поддерживать наше государство.

Вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну,

– подчеркнул Рынкевич.

Заметим, что в США не спешат предоставлять Украине достаточное количество HIMARS. Министр обороны Алексей Резников призвал передать нам 50 таких установок.

Обратите внимание! Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько HIMARS Украина может получить. Речь идет всего о 25 – 30 таких установках. Он подчеркнул, что о 50 и более установках сложно говорить хотя бы потому, что такое количество собрать будет непросто.