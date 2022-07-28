Про це повідомив міністр оборони Артіс Пабрікс. Водночас у міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано Україні.

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Як Латвія допомагає Україні

Загалом Латвія виділила Україні військову підтримку на суму понад 200 мільйонів євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Раніше країна закликала посилити військову підтримку України й надати більше сучасного озброєння. Зокрема, мовиться про ракетні системи HIMARS. Відповідний заклик прозвучав і від глави МЗС Латвії Едгара Ринкевича. Він наголосив на тому, що Україні потрібно продовжувати надавати РСЗВ HIMARS. І бажано суттєво збільшити їхню кількість.

Очільник міністерства акцентував на тому, що упродовж п'яти місяців Україна продовжує протистояти російській агресії. І найважливіше зараз – підтримувати нашу державу.

Замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну,

– наголосив Ринкевич.

Зауважимо, що у США не поспішають надавати Україні достатню кількість HIMARS. Міністр оборони Олексій Резніков закликав передати нам 50 таких установок.

Зверніть увагу! Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки HIMARS Україна може отримати. Мовиться усього про 25 – 30 таких установок. Він підкреслив, що про 50 і більше установок складно говорити бодай тому, що таку кількість зібрати буде непросто.