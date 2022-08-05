Новину повідомила пресслужба посольства Латвії у росії. Українці позитивно відреагували на таке рішення.
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Посольством Латвії у росії на невизначений термін призупинило прийняття заяв на отримання віз для громадян росії, окрім участі в похороні близького родича,
– мовиться у повідомленні.
Росіян на кордоні з Латвією просять підписати документ
На кордоні з Латвією росіяни, аби потрапити до цивілізованого світу, мають підписати документ, що вони засуджують агресію росії в Україні. Служба безпеки Латвії повідомила: особливу увагу приділяють іноземцям, які:
- служили у російських або білоруських силових структурах;
- демонструють символіку, яка прославляє російську агресію;
- заявляють про негативне ставлення до Латвії.
У Службі безпеки Латвії наголосили, що багатьом іноземцям вже не дозволили в'їхати на територію Латвії. Мовиться про людей, які поширювали цинічні та абсурдні кремлівські воєнні пропагандистські меседжі.
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