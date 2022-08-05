Новину повідомила пресслужба посольства Латвії у росії. Українці позитивно відреагували на таке рішення.

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Посольством Латвії у росії на невизначений термін призупинило прийняття заяв на отримання віз для громадян росії, окрім участі в похороні близького родича,

– мовиться у повідомленні.

Росіян на кордоні з Латвією просять підписати документ

На кордоні з Латвією росіяни, аби потрапити до цивілізованого світу, мають підписати документ, що вони засуджують агресію росії в Україні. Служба безпеки Латвії повідомила: особливу увагу приділяють іноземцям, які:

служили у російських або білоруських силових структурах;

демонструють символіку, яка прославляє російську агресію;

заявляють про негативне ставлення до Латвії.

У Службі безпеки Латвії наголосили, що багатьом іноземцям вже не дозволили в'їхати на територію Латвії. Мовиться про людей, які поширювали цинічні та абсурдні кремлівські воєнні пропагандистські меседжі.

Зверніть увагу! Латвія з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну у її протистоянні російській агресії. У липні 2022 року уряд Латвії схвалив новий транш військової допомоги. Новину повідомив Артіс Пабрікс – міністр оборони Латвії.

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