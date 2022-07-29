багато росіян розуміють, що росію чекає ізоляція та повернення у Середньовіччя, тому вирішують втікати до "ненависної Європи". Країни ЄС розуміють, який контингент до них прямує, тому вживає заходів проти ймовірного "побєдобєсія" в майбутньому.

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росіяни підписують документи про засудження війни проти України

Латвійські прикордонники пропускають російських громадян в свою країну за наявності усіх необхідних документів. Щоправда, лише за однієї умови: їм потрібно поставити підпис під документом, який засвідчує, що вони засуджують війну росії проти України.

Таким чином Служба державної безпеки Латвії хоче унеможливити подальші ризики. Раніше для 62 росіян відмовили у в'їзді в країну.

Російські імігранти почали скаржитися. Мовляв, багато хто вже давно проживає в Латвії. Правоохоронці відповіли: усі, хто в'їжджає з території росії та білорусі, підлягають посиленій перевірці та підпису документів про засудження війни проти України.

Звісно, кожен може відмовитися і насолоджуватися бояришніком в депресивній країні-терористі. Заборонити загнивати росіянам справді не може ніхто, це чи не єдина їхня життєва мета.

Велика кількість іноземців, яким було відмовлено у в’їзді до Латвії, відкрито висловлювали свою підтримку військової агресії Росії проти України та її народу, використовуючи типові кремлівські воєнні пропагандистські меседжі,

– повідомили у Службі безпеки Латвії.

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