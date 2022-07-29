Це страшні події. Я думаю, що весь світ зараз шокований через удар по колонії в Оленівці. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Він зазначив, що це жахлива жорсткість, яку проявили російські військові щодо полонених українців.

Це все жахливі злочини. При цьому злочині навмисні, злочини відверті, явні, скоєнні на очах у всього світу,

– зазначив Ігор Яковенко.

"Я думаю, що це змінює ситуацію. Я думаю, що російське командування сьогодні не знає, що йому робити, тому намагається таким чином залякати українців. Проте, звісно, це викличе протилежний ефект", – додав Ігор Яковенко.

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