Это ужасные действия. Я думаю, что весь мир сейчас шокирован из-за удара по колонии в Оленовке. Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Он отметил, что это ужасная жесткость, которую проявили российские военные в отношении пленных украинцев.

Это все ужасающие преступления. При этом преступления умышленны, преступления откровенны, явны, совершены на глазах у всего мира,

– отметил Игорь Яковенко.

"Я думаю, что это меняет ситуацию. Я думаю, что российское командование сегодня не знает, что ему делать, поэтому пытается таким образом запугать украинцев. Однако, конечно, это вызовет противоположный эффект", – добавил Игорь Яковенко.

Смотрите видео: российский оппозиционный журналист об ударе по колонии

Убийство пленных в Оленовке: что известно