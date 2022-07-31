Патрулювання неба над Балтією здійснюватимуть у межах місії НАТО щодо контролю за повітрям. До цього цим займалися Франція, Бельгія та Іспанія.

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Повітряний простір Балтії патрулюватимуть Німеччина, Угорщина та Італія

З 1 серпня Німеччина, Угорщина та Італія розпочнуть патрулювання неба над Балтією:

У найближчі місяці 4 угорські винищувачі JAS-39 і приблизно 80 військових керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві.

і приблизно 80 військових керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві. Водночас 4 німецькі літаки Eurofighter вилетять з естонського Емарі.

вилетять з естонського Емарі. До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в польському Мальборку.

Речниця НАТО Оана Лунгеску зауважила, що контроль повітряного простору НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу.

У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди пильні,

– додала Лунгеску.

Винищувачі замінять бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон з квітня. Після кількох місяців у Шяуляї реактивні літаки ВПС Чехії продовжать свою дислокацію впродовж літа.

Країни НАТО по черзі охороняли небо над Естонією, Латвією та Литвою після їхнього приєднання до Альянсу у 2014 році. Адже ці країни не мають власних винищувачів. Після вторгнення росії в Україну НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання у своїй східній частині за допомогою додаткових літаків.

Цікаво! Відповідно до місії НАТО з контролю за повітрям, винищувачі підіймаються в небо, коли літаки поблизу повітряного простору Альянсу не дотримуються льотних правил, зокрема складання плану польоту та зв'язку з диспетчером повітряного руху. Вони готові злетіти протягом декількох хвилин, щоб перехопити будь-яке авіасудно, яке може загрожувати повітряному простору Альянсу.

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