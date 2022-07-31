Патрулювання неба над Балтією здійснюватимуть у межах місії НАТО щодо контролю за повітрям. До цього цим займалися Франція, Бельгія та Іспанія.
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Повітряний простір Балтії патрулюватимуть Німеччина, Угорщина та Італія
З 1 серпня Німеччина, Угорщина та Італія розпочнуть патрулювання неба над Балтією:
- У найближчі місяці 4 угорські винищувачі JAS-39 і приблизно 80 військових керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві.
- Водночас 4 німецькі літаки Eurofighter вилетять з естонського Емарі.
- До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в польському Мальборку.
Речниця НАТО Оана Лунгеску зауважила, що контроль повітряного простору НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу.
У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди пильні,
– додала Лунгеску.
Винищувачі замінять бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон з квітня. Після кількох місяців у Шяуляї реактивні літаки ВПС Чехії продовжать свою дислокацію впродовж літа.
Країни НАТО по черзі охороняли небо над Естонією, Латвією та Литвою після їхнього приєднання до Альянсу у 2014 році. Адже ці країни не мають власних винищувачів. Після вторгнення росії в Україну НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання у своїй східній частині за допомогою додаткових літаків.
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