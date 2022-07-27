Джонсон може отримати нову престижну посаду

Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня, після чого, у політика усі шанси отримати одну з найпрестижніших посад у Європі – генерального секретаря НАТО.

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Зазначають, що нинішній генсек Єнс Столтенберг йде у відставку у вересні наступного року, і консерватори, які правлять у Британії, підтримали висування замість нього кандидатури Джонсона.

Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо це дійсно те, що Борис Джонсон хоче зробити, я, звичайно, підтримаю це,

– сказав парламентар Річард Дракс.

Макрон може накласти вето на призначення Джонсона

Так, депутат Марк Франсуа переконаний, що політична спадщина Джонсона буде спірною протягом багатьох років. Водночас єдине, що точно залишиться безперечним – це абсолютна непохитна підтримка України.

Видання зазначає, що не всі країни ЄС схвалюють кандидатуру Джонсона. Зокрема, мовляв, якщо Джонсон подасть свою заявку на пост генсека НАТО, він зіткнеться з французьким вето, оскільки рішення в Альянсі ухвалюються одноголосно.

Втім, якщо чутки дійсно підтвердяться, це буде колосальним успіхом для України. Адже Борис Джонсон є блискучим політиком і він точно розуміє, що відбувається в Україні.

Відставка Бориса Джонсона: коротко

7 липня під час прем'єр-міністр Великої Британії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він готовий продовжувати виконувати обов'язки прем'єр-міністра та голови Консервативної партії до моменту обрання нового лідера.

Він наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України та закликав Велику Британію продовжувати тримати лідерство у боротьбі з росією.

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