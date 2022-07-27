Джонсон может получить новую престижную должность

Джонсон покинет пост премьера Британии 6 сентября, после чего у политика все шансы получить одну из самых престижных должностей в Европе – генерального секретаря НАТО.

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Отмечают, что нынешний генсек Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре следующего года, и правящие в Британии консерваторы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.

Любой видный британец был бы отличным выбором. Если это действительно то, что Борис Джонсон хочет сделать, я, конечно, поддержу это,

– сказал парламентарий Ричард Дракс.

Макрон может наложить вето на назначение Джонсона

Так, депутат Марк Франсуа убежден, что политическое наследие Джонсона будет спорным в течение многих лет. В то же время, единственное, что точно останется бесспорным – это абсолютная непоколебимая поддержка Украины.

Издание отмечает, что не все страны ЕС одобряют кандидатуру Джонсона. В частности, если Джонсон подаст свою заявку на пост генсека НАТО, он столкнется с французским вето, поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно.

Впрочем, если слух действительно подтвердится, это будет колоссальным успехом для Украины. Ведь Борис Джонсон – блестящий политик и он точно понимает, что происходит в Украине.

Отставка Бориса Джонсона: коротко

7 июля премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера.

Он подчеркнул, что кадровые изменения не окажут влияния на поддержку Украины и призвал Великобританию продолжать держать лидерство в борьбе с россией.

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