Об этом Борис Джонсон сказал на брифинге по поводу отставки, передает 24 канал. Он отметил, что Украина будет получать помощь и поддержку.

К теме Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии

"Сейчас я хочу обратиться к украинцам. Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это потребуется", – заявил премьер.

Он подчеркнул, что кадровые изменения не повлияют на поддержку Украины и призвал Великобританию продолжать держать лидерство в борьбе с россией.

О чем еще говорил Джонсон

Политик, также покинувший пост лидера Консервативной партии, поблагодарил всех британцев. Он отметил, что будет исполнять должностные обязанности до тех пор, как страна не изберет нового премьера. Джонсон подчеркнул, что это нужно сделать как можно быстрее.

Кстати Джонсон планирует поговорить с Зеленским после заявления об отставке, – журналист

Почему премьер ушел в отставку

Причиной отставки является то, что должность парламентского организатора Консервативной партии занял Крис Пинчер, обвиняемый в домогательстве мужчины. По поводу инцидента в 2019 году даже было расследование. Канцелярия Джонсона заявила, что они не знали о скандале. Однако бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел опроверг это.

Британские министры и чиновники выразили протест Джонсону и массово ушли в отставку. Сделали это более 50 чиновников из британского правительства. Джонсон поначалу пытался найти для них замену.

"Мы, возможно, не всегда были популярны, но компетентно действовали в национальных интересах. К сожалению, в нынешних условиях общественность не считает нас ни таким, ни таким", – написал министр здравоохранения Саджид Джавид в письме-просьбе об отставке.

Заметьте Быть лидером – это первым приехать в Киев, – у Зеленского отреагировали на отставку Джонсона

Кстати, перед отставкой Джонсон уже оказывался в июне 2022 года. Тогда Консервативная партия Великобритании могла объявить вотум недоверия из-за скандала с вечеринкой во время пандемии коронавируса. Джонсон был обвинен в нарушении карантинных ограничений.

Обратите внимание – Джонсон будет до конца поддерживать Украину: смотрите видео