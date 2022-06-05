Чтобы отправить Джонсона в отставку, нужно 180 голосов

По данным СМИ, официальные представители правящей Консервативной партии Великобритании назначили на 8 июня голосование по вотуму доверия премьер-министру.

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Консерваторы подчеркивают, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии с нарушением карантинных ограничений. Речь идет о нарушении Джонсоном карантина во время разгара пандемии в мае 2020 года.

Чтобы голосование по вотуму доверия состоялось, необходим официальный запрос от минимум 54 членов парламента от консерваторов. Сообщается, что письма – конфиденциальные, из-за чего только глава комитета знает, сколько запросов было отправлено.

Несколько консерваторов взвыли, что уже собрали нужное количество запросов. В то же время, известно, что 25 законодателей обнародовали свои письма с запросом.

По данным BBC, нужно набрать 180 голосов, чтобы отправить Джонсона в отставку. В издании подвергли сомнению, что Джонсона отправят в отставку.

Отставка Джонсона может повлиять на Украину

Великобритания во главе с Джонсоном оказывает одну из самых больших поддержок Украине в войне с Россией. Джонсон призывает партнеров помогать оружием Украине, чтобы остановить российскую агрессию.

В частности, недавно он просил прислать Украине реактивные системы залпового огня , которые могут поражать цели с большого расстояния. Интересно, что Джонсон не против, чтобы Украина британским оружием поражала цели в России .

В конце мая президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с Джонсоном . В ходе телефонного разговора они обсудили гарантии безопасности, топливо для Украины и оборону.

Еще один разговор Зеленский и Джонсон провели 19 мая. Тогда он заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов.

В апреле премьер-министр Британии совершил тайный визит в Киев, где встретился с Зеленским. Тогда лидеры обоих государств прогулялись по украинской столице .

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