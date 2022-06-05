Щоб відправити Джонсона у відставку, потрібно 180 голосів

За даними ЗМІ, офіційні представники правлячої Консервативної партії Великої Британії призначили на 8 червня голосування з вотуму довіри прем'єр-міністру.

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Консерватори наголошують, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії з порушенням карантинних обмежень. Йдеться про порушення Джонсоном карантину під час розпалу пандемії у травні 2020 року.

Щоб голосування по вотуму довіри відбулося, необхідний офіційний запит від мінімум 54 членів парламенту від консерваторів. Повідомляється, що листи – конфіденційні, через що тільки голова комітету знає, скільки запитів було надіслано.

Декілька консерваторів завили, що вже зібрали потрібну кількість запитів. Водночас відомо, що 25 законодавців оприлюднили свої листи із запитом.

За даними BBC, потрібно набрати 180 голосів, щоб відправити Джонсона у відставку. У виданні поставили під сумнів, що Джонсона відправлять у відставку.

Відставка Джонсона може вплинути на Україну

Велика Британія на чолі з Джонсоном надає одну з найбільших підтримок Україні у війні з Росією. Джонсон закликає партнерів допомагати Україні зброєю, щоб зупинити російську агресію.

Зокрема, нещодавно він просив надіслати Україні реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані. Цікаво, що Джонсон не проти, щоб Україна британською зброєю вражала цілі у Росії.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з Джонсоном. Під час телефонної розмови вони обговорили гарантії безпеки, паливо для України та оборону.

Ще одну розмову Зеленський і Джонсон провели 19 травня. Тоді він заявив, що його країна надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

У квітні прем'єр-міністр Британії здійснив таємний візит до Києва, де зустрівся із Зеленським. Тоді лідери обох держав прогулялися українською столицею.

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