На оприлюдненому фото видно, як прем'єр-міністр Великої Британії з дружиною та іншими людьми сидить в саду на Даунінг-стріт. Вони смакували сир та вино в колективі, коли країна переживала жорсткі карантинні обмеження.

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Джонсон порушив локдаун

Відтак Бориса Джонсона звинуватили в порушенні правил локдауну. В адміністрації політика цю інформацію спростували та заявили, що у той день на Даунінг-стріт була робоча зустріч.

"Фотографія викликає сумніви щодо цього твердження. Там присутні пляшки з вином, немає соціального дистанціювання, а 19 людей зібралися групами на терасі та газоні", – зауважили журналісти.



Бориса Джонсона спіймали за порушенням локдауну / Фото The Guardian

Закид прем'єрові полягає в тому, що у травні 2020 року у Великій Британії ввели правило про соціальне дистанціювання. Діяло також обмеження щодо можливої зустрічі лише 2 людей на відстані 2 метрів просто неба.

Водночас робочі зустрічі відбувалися лише за "абсолютної необхідності" та з суворим дотриманням карантинних вимог.

Розслідування святкування на Даунінг-стріт

Журналісти The Guardian провели розслідування разом з працівниками видання Independent та виявили, що Борис Джонсон у той день не працював.

Власні джерела повідомили їм, що у травні 2020 року прем'єр-міністр сказав своєму помічнику про те, що вони заслужили випити за протистояння коронавірусу. Відтак держслужбовці відпочивали у саду на Даунінг-стріт після пресконференції до пізнього вечора.

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У офісі прем'єра заявили, що це була робоча зустріч. Мовляв, у теплу пору сад в офіційному представництві використовують для різноманітних робочих подій. А сам Джонсон нібито повернувся до резиденції після 19:00 у той день.

На британському телебаченні оприлюднили відео, на якому видно, що державні службовці дійсно розважаються на вечірці. Борис Джонсон розпорядився провести службове розслідування щодо цього питання.

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