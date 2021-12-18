Такою інформацією поділилася заслужена лікарка Ольга Голубовська. За її словами, новий штам у чоловіка виявили завдяки правильно зібраному епідеміологічному анамнезу.

Важливо Омікрон уже в Україні: що треба знати про симптоми та перебіг захворювання

Пацієнт заразився повторно

41-річний чоловік лікувався у приватній клініці "Оберіг". Оскільки перебіг захворювання у пацієнта був легким, йому відпустили зі стаціонару додому. Українець вже хворів на COVID-19 у 2021 році, але заразився знову. До медиків чоловік звернувся після того, як у нього підвищилася температура. Напередодні він повернувся з-за кордону, а саме – з ОАЕ.

Це може бути не перший випадок

Тепер пацієнт продовжуватиме лікування вдома. "Йому надали усі рекомендації. Будемо спостерігати, чим все це закінчиться", – зазначила Голубовська. На її думку, це – не перший випадок Омікрону в Україні. Втім, лікарка закликала не панікувати. Адже хоч цей штам і є заразнішим, та не призводить до значних ускладнень.

Навпаки, наразі всі випадки досить легкі. Ми бачимо, що хворіють і пацієнти, якісь мають дуже високий рівень антитіл. Втім, вони не переносять хворобу не важко,

– зауважила інфекціоністка.

Й висловила сподівання, що така тенденція зберігатиметься й надалі. Головне, аби не фіксували нових мутацій вірусу. Голубовська також переконана, що COVID-19 має всі шанси "перерости у вірус грипу".

Зверніть увагу! Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.