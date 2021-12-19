У такий спосіб майбутні матері зможуть убезпечити не лише себе, а й дитину. Однією з небагатьох жінок, яка ризикнула вакцинуватися на 26 тижні вагітності, стала Надія Калита.

Важливо Ляшко підписав наказ про 3 дозу COVID-вакцини: кому її вводитимуть

Жінка за освітою медик, тож розуміла усі загрози від COVID-19. Зараз її разом із новонародженою донечкою Діаною виписали з пологового.

Усі довкола говорили, що можливі наслідки для дитини, але я не зважала. Я знала, що роблю добре для дитини, що їй передадуться антитіла. Народила добре, дитинка здорова,

– розповіла Надія Калита.

Невакциновані жінки підхопили коронавірус

Породіллі Оксана та Ксенія після пологів продовжили лікування у Центрі легеневого здоров’я. Ще під час вагітності жінки захворіли на коронавірус.

"Із дитинкою все добре, її виписали на третій день, а мене перевели на лікування. Перші симптоми були банальні – першіння в горлі, нежить, а за кілька днів підвищилася температура й тест показав позитивний результат", – пояснила Ксенія.

Оксана до Центру легеневого здоров'я приїхала сама, бо стало важко дихати. Та найперше жінка зверталася до сімейної лікарки. Лікувати її почали ще під час вагітності.

Побачили, що результатів немає, вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину. Зробили розтин, дитину врятували, із нею все гаразд,

– зазначила Оксана.

Оксана та Ксеня, як і більшість жінок, на вакцинацію не наважувалися. Навіть деякі лікарі від щеплення при надії відмовляють.

"Я не встигла вакцинуватися, бо це не було в нас розповсюджено. Трохи боялася. Кожен думає, що це його не зачепить", – підкреслила Ксенія.

Оксана ж хоче привернути увагу антивакцинаторів до проблеми, щоб вони зрозуміли усі масштаби та побували в Центрі. За її словами, робити щеплення потрібно, адже на кону – людські життя.

Цікаво Відторгнення – прийняття: як змінювалось ставлення українців до вакцин і що на це впливало

Медики закликають вакцинуватися

Зараз у Центрі легеневого здоров'я з коронавірусом перебувають 9 вагітних і породіль. Завідувач реанімаційного відділення медзакладу В'ячеслав Бондар наголосив, що у 85% перебіг хвороби є складним, розвивається полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія з легеневою недостатністю та високим ступенем кисневої залежності.

На превеликий жаль, не всіх вагітних, породіль та немовлят з коронавірусом лікарям вдається врятувати. Є випадки, коли COVID-19 сильніший.

Медики переконані, що профілактикою важкого перебігу та навіть смерті у вагітних є саме вакцинація. Опираються й на іноземний досвід, кажуть сотні тисяч жінок у всьому світі щепилися при надії.

Оскільки коронавірусна інфекція може мати негативні наслідки на будь-якому терміні вагітності, рекомендовано вакцинуватися якнайшвидше. Оксана Негрич Лікарка-гінекологиня, кандидатка медичних наук

Лікарка наголосила, що за останньою інформацією, після вакцинації в організмі матері утворюються антитіла. Вони можуть проникати крізь плацентарний бар'єр і давати захист новонародженій дитині від коронавірусу.