Таким образом будущие матери смогут обезопасить не только себя, но и ребенка. Одной из немногих женщин, которая рискнула вакцинироваться на 26 неделе беременности, стала Надежда Калита.

Важно Ляшко подписал приказ о 3 дозе COVID-вакцины: кому ее будут вводить

Женщина по образованию медик, поэтому понимала все угрозы от COVID-19. Сейчас ее вместе с новорожденной дочкой Дианой выписали из роддома.

Все вокруг говорили, что возможны последствия для ребенка, но я не обращала внимания. Я знала, что делаю хорошо для ребенка, что ему передадутся антитела. Родила хорошо, ребеночек здоров,

– рассказала Надежда Калита.

Вакцинированные женщины подхватили коронавирус

Роженицы Оксана и Ксения после родов продолжили лечение в Центре легочного здоровья. Еще во время беременности женщины заболели коронавирусом.

"С деткой все хорошо, ее выписали на третий день, а меня перевели на лечение. Первые симптомы были банальные – першение в горле, насморк, а через несколько дней повысилась температура и тест показал положительный результат", – пояснила Ксения.

Оксана в центр легочного здоровья приехала сама, потому что стало трудно дышать. Но прежде женщина обращалась к семейному доктору. Лечить ее начали еще во время беременности.

Увидели, что результатов нет, решили делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Сделали вскрытие, ребенка спасли, с ним все в порядке,

– отметила Оксана.

Оксана и Ксения, как и большинство женщин, на вакцинацию не решались. Даже некоторые врачи от прививки беременным отказывают.

"Я не успела вакцинироваться, потому что это не было у нас распространено. Немного боялась. Каждый думает, что это его не тронет", – подчеркнула Ксения.

Оксана же хочет привлечь внимание антивакцинаторов к проблеме, чтобы они поняли все масштабы и побывали в центре. По ее словам, делать прививки нужно, ведь на кону – человеческие жизни.

Интересно Отторжение – принятие: как менялось отношение украинцев к вакцинам и что на это влияло

Медики призывают вакцинироваться

Сейчас в центре легочного здоровья с коронавирусом находятся 9 беременных и рожениц. Заведующий реанимационным отделением медучреждения Вячеслав Бондарь отметил, что в 85% течение болезни является сложным, развивается полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония с легочной недостаточностью и высокой степенью кислородной зависимости.

К большому сожалению, не всех беременных, рожениц и младенцев с коронавирусом врачам удается спасти. Бывают случаи, когда COVID-19 сильнее.

Медики убеждены, что профилактикой тяжелого течения и даже смерти у беременных является именно вакцинация. Опираются и на иностранный опыт, говорят сотни тысяч женщин во всем мире.

Поскольку коронавирусная инфекция может иметь негативные последствия на любом сроке беременности, рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее. Оксана Негрич Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук

Врач подчеркнула, что по последней информации, после вакцинации в организме матери образуются антитела. Они могут проникать сквозь плацентарный барьер и давать защиту новорожденному ребенку от коронавируса.