Таким образом будущие матери смогут обезопасить не только себя, но и ребенка. Одной из немногих женщин, которая рискнула вакцинироваться на 26 неделе беременности, стала Надежда Калита.
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Женщина по образованию медик, поэтому понимала все угрозы от COVID-19. Сейчас ее вместе с новорожденной дочкой Дианой выписали из роддома.
Все вокруг говорили, что возможны последствия для ребенка, но я не обращала внимания. Я знала, что делаю хорошо для ребенка, что ему передадутся антитела. Родила хорошо, ребеночек здоров,
– рассказала Надежда Калита.
Вакцинированные женщины подхватили коронавирус
Роженицы Оксана и Ксения после родов продолжили лечение в Центре легочного здоровья. Еще во время беременности женщины заболели коронавирусом.
"С деткой все хорошо, ее выписали на третий день, а меня перевели на лечение. Первые симптомы были банальные – першение в горле, насморк, а через несколько дней повысилась температура и тест показал положительный результат", – пояснила Ксения.
Оксана в центр легочного здоровья приехала сама, потому что стало трудно дышать. Но прежде женщина обращалась к семейному доктору. Лечить ее начали еще во время беременности.
Увидели, что результатов нет, решили делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Сделали вскрытие, ребенка спасли, с ним все в порядке,
– отметила Оксана.
Оксана и Ксения, как и большинство женщин, на вакцинацию не решались. Даже некоторые врачи от прививки беременным отказывают.
"Я не успела вакцинироваться, потому что это не было у нас распространено. Немного боялась. Каждый думает, что это его не тронет", – подчеркнула Ксения.
Оксана же хочет привлечь внимание антивакцинаторов к проблеме, чтобы они поняли все масштабы и побывали в центре. По ее словам, делать прививки нужно, ведь на кону – человеческие жизни.
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Медики призывают вакцинироваться
Сейчас в центре легочного здоровья с коронавирусом находятся 9 беременных и рожениц. Заведующий реанимационным отделением медучреждения Вячеслав Бондарь отметил, что в 85% течение болезни является сложным, развивается полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония с легочной недостаточностью и высокой степенью кислородной зависимости.
К большому сожалению, не всех беременных, рожениц и младенцев с коронавирусом врачам удается спасти. Бывают случаи, когда COVID-19 сильнее.
Медики убеждены, что профилактикой тяжелого течения и даже смерти у беременных является именно вакцинация. Опираются и на иностранный опыт, говорят сотни тысяч женщин во всем мире.
Поскольку коронавирусная инфекция может иметь негативные последствия на любом сроке беременности, рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее.
Врач подчеркнула, что по последней информации, после вакцинации в организме матери образуются антитела. Они могут проникать сквозь плацентарный барьер и давать защиту новорожденному ребенку от коронавируса.