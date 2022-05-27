З черговою заявою щодо озброєння виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він закликав надіслати Україні реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані.

До теми Джонсон каже про "повільний, але відчутний" прогрес Росії на Донбасі: закликає допомогти Україні

Джонсон відкидає мирну угоду

На думку Джонсона, кількість зброї треба збільшити. При цьому варто відкинути ідею про те, що, президент Володимир Зеленський має зосередитися на досягненні мирної угоди з Росією. Не дивлячись, що війна триває вже четвертий місяць, Україна не може поступитися територією.

Як ви можете поводитися з крокодилом, коли він посередині їсть вашу ліву ногу? Хлопцю зовсім не варто довіряти,

– сказав Джонсон.

Британський прем'єр упевнений, що треба посилити військову підтримку України в боротьбі з російськими силами. Вона полягає й у відправленні передового озброєння, як реактивні системи залпового вогню.

Що відомо про передачу зброї для України

Партнери та союзники нашої держави начебто погодили, що передадуть Україні всю необхідну зброю, щоб вибити з нашої землі російських окупантів. США навіть надали ленд-ліз. Але в реальності постачання важкого озброєння затримується. Українським військовим через це дуже важко протистояти.

Влада України просить партнерів про пришвидшення рішення та передачі. Адже ми платимо дуже високу ціну через їхнє зволікання – це життя наших людей, як військових, так і мирних. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також зробив відповідний заклик, показавши, що росіяни застосовують проти нас. Їхня зброя випалює все на своєму шляху. Тому нам потрібні американські аналоги.

Однією з країн, яка обіцяла постачання зброї, але досі цього не зробила, є Німеччина. Наш посол Андрій Мельник навіть жартував з цього питання. Він опублікував кумедну картинку, порівнявши Німеччину з равликом, який тягне кулю. Але Офіс Президента, попри все труднощі у цьому питанні, запевняє, що ми таки отримаємо все необхідне.

Детальніше про позицію Джонсона: дивіться відео