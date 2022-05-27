На цьому Борис Джонсон наголосив під час ефіру телеканалу Sky News. Він додав, що у Росії готові досягнути поставлених цілей попри колосальні втрати серед особового складу.

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Путін готовий на шалені втрати російських військових

Прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що героїзм українців безпрецедентний. Водночас увесь світ не повинен бути завороженим лише відтісненням російських військових з Київщини та інших областей. Попри титанічне протистояння російській агресії, ворогові таки вдається досягати хоч малих, але успіхів.

Я боюся, що Путін – ціною великих втрат для себе і російських військових – продовжує гризти землю на Донбасі. Він продовжує поступово, повільно, але боюся, відчутно просуватися вперед,

– підкреслив Джонсон.

Саме тому, на його думку, надзвичайно важливо продовжувати підтримувати Україну зброєю. І мовиться не про автомати та каски, а про оснащення, яке дозволить вибити ворога з України.

Ситуація на Донбасі вкрай непроста

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко в коментарі "Громадському" розповів, що більшість Лиману перебуває під контролем російських бійців. Цей напрямок, додав він, надзвичайно важливий для окупантів. Його намагаються утримати, щоб не дозволити нашим військовим іти в контрнаступ.

Не вщухають також бої на Луганщині. Як повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, російські військові вдерлися в готель "Мир", що на околиці Сєвєродонецька. Над ним зараз наші підрозділи не мають контролю. Причому на саме місто загарбники наступають відразу з декількох напрямків.

Про загострення ситуації на Луганщині також наголосив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що російські військові намагаються поблизу Сєвєродонецька зімкнути два фланги. Причому в області тривають запеклі поєдинки за останні її райони.

Якби ж весь світ не зволікав з важким озброєнням для України, переконаний Веніславський, цього можна було б уникнути. Він також підкреслив, що наша держава для відсічі російським військовим потребує бойових броньованих машин, артилерії, а також РСЗВ.

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