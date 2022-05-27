Про це сказав очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що мовиться про готель "Мир" на околиці Сєвєродонецька.

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"Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Нині ми поки не контролюємо територію готелю", – сказав Гайдай.

Керівник ОВА запевнив, що українські захисники працюють, щоб прогнати російських вбивць. Окупанти наступають на місто з різних напрямків.

Вбили 4 мирних мешканців

Окупанти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк. Вони 26 травня хотіли зайти в місто зі сторони Пурдівки та Щедрищевого. Також атакували українських захисників у районі Устинівки.

У Сєвєродонецьку за попередню добу росіяни вбили 4 мешканців. Двоє з них загинули одночасно біля багатоповерхівки. Також загарбники знищили ще 11 багатоквартирних помешкань та одне приватне помешкання.

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Місто поки не в облозі

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк зазначив, що попри обстріли, до міста ще можна дістатися. Проте дороги залишаються небезпечними.

Бої відбуваються на околицях Сєвєродонецька. Там перебуває значна кількість українських військ. У самому населеному пункті немає світла, зв'язку. Люди перебувають в інформаційній блокаді.

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Небезпека на Луганщині

Депутат Федір Веніславський розповів, що зараз точиться боротьба за останні райони Луганської області. За його словами, поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська загроза є великою, бо росіяни взяли українських захисників у напівкільце. Наразі росіяни мають перевагу в живій силі та озброєнні.

Веніславський зазначив, що військове командування розглядатиме різні плани, щоб врятувати життя військових. Ситуація погуршується через руйнування мостів між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це ускладнює постачання озброєння та резервів для українців.