Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Он отметил, что говорится об отеле "Мир" на окраине Северодонецка.

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"Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", которая расположена в отдаленном районе города. Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию гостиницы", – сказал Гайдай.

Руководитель ОВА заверил, что украинские защитники работают, чтобы прогнать российских убийц. Кафиры наступают на город по разным направлениям.

Убили 4 мирных жителей

Кафиры непрерывно обстреливают Северодонецк . Они 26 мая хотели зайти в город со стороны Пурдовки и Щедрищево. Также атаковали украинских защитников в районе Устиновки.

В Северодонецке за предыдущие сутки россияне убили 4 жителей. Двое из них погибли одновременно у многоэтажки. Также захватчики уничтожили еще 11 многоквартирных помещений и одно частное помещение.

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Город пока не в осаде

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк отметил, что, несмотря на обстрелы, в город еще можно добраться . Однако дороги остаются опасными.

Бои проходят в окрестностях Северодонецка. Там находится значительное количество украинских войск. В самом населённом пункте нет света, связи. Люди находятся в информационной блокаде.

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Опасность в Луганской области

Депутат Федор Вениславский рассказал, что сейчас идет борьба за последние районы Луганской области. По его словам, вблизи Северодонецка и Лисичанская угроза велика, потому что россияне взяли украинских защитников в полукольцо. В настоящее время россияне имеют преимущество в живой силе и вооружении.

Вениславский отметил, что военное командование будет рассматривать разные планы, чтобы спасти жизнь военных. Ситуация усугубляется из-за разрушения мостов между Северодонецком и Лисичанском. Это усложняет поставки вооружения и резервов для украинцев.