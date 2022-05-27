О ситуации в Харьковской области рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, местным не следует расслабляться.

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На территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении кафиры сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. В Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно держат займы,

– сказал он.

Синегубов снова призвал людей не терять бдительность. Действия же врага коварны. Русские целеустремленно бьют по мирным жителям. Поэтому не надо без необходимости быть на улицах. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы Харьковщины

Вчера, 26 мая город Харьков обстреливали беспощадно. Есть жертвы, среди которых 5-месячный ребенок. Также ранены. Но ночь, по словам Синегубова, к счастью, прошла в Харькове относительно тихо. Пострадавших нет.

Но обстрелы населенных пунктов области все равно были. Поэтому из-за них в городе Люботин получила повреждение местная школа-интернат.

Также ночью российские кафиры обстреляли Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет.

Что происходит на фронте

Россияне собрали свои резервы и усилили свое наступление. Очень тяжело нашим военным близ Северодонецка. Но есть и направления, где ВСУ дают отпор врагу и отступает. В целом на Харьковском и Славянском направлениях кафиры сосредотачиваются на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск. Кроме того, кафиры обстреливают украинские позиции.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили , что российские кафиры сосредоточили основные усилия на Бахмутском направлении. В частности, у Покровского и Клинового они начали свое наступление. Им даже удалось захватить деревню Медная Руда в Бахмутском районе. Но ВСУ ведут упорные бои за каждый сантиметр украинской земли.

При этом есть и направления, на которых русские захватчики выдыхаются и снижают темпы своих наступательных действий. Это все благодаря тому, что наши воины достойно противятся противнику и истощают его. В Генштабе сообщили, что такое снижение фиксируется на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях борьбы.

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