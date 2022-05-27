Про ситуацію на Харківщині розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, місцевим не слід розслаблятися.

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На території області тривають запеклі бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Наші захисники мужньо тримають позиці,

– сказав він.

Синєгубов знову закликав людей не втрачати пильність. Адже дії ворога підступні. Росіяни цілеспрямовано б'ють по мирних мешканцях. Тому не треба без нагальної потреби бути на вулицях. Також не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Обстріли Харківщини

Вчора, 26 травня, місто Харків обстрілювали нещадно. Є жертви, серед яких 5-місячна дитина. Також є поранені. Але ніч, за словами Синєгубова, на щастя, минула в Харкові відносно тихо. Постраждалих немає.

Але обстріли населених пунктів області все одно були. Тому через них у місті Люботин пошкодження отримала місцева школа-інтернат.

Також вночі російські окупанти обстріляли Чугуїв. Постраждали житлові будинки. На щастя, жертв немає.

Що відбувається на фронті

Росіяни зібрали свої резерви та посилили свій наступ. Дуже важко нашим військовим біля Сєвєродонецька. Але є й напрямки, де ЗСУ дають відсіч ворогу та він відступає. Загалом на Харківському та Слов'янському напрямках окупанти зосереджуються на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ. Крім того, окупанти обстрілюють українські позиції.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що російські окупанти зосередили основні зусилля на Бахмутському напрямку. Зокрема, біля Покровського та Клинового вони розпочали свій наступ. Їм навіть вдалося захопити село Мідна Руда у Бахмутському районі. Але ЗСУ ведуть запеклі бої за кожен сантиметр української землі.

При цьому є й напрямки, на яких російські загарбники видихаються і знижують темпи своїх наступальних дій. Це все завдяки тому, що наші воїни достойно опираються противнику та виснажують його. У Генштабі повідомили, що таке зниження фіксують на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках боротьби.

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