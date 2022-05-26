Росіяни захопили село Мідна Руда

Зокрема, у напрямку Покровського та Клинового російські окупанти пішли у наступ. Їм вдалося захопити село Мідна Руда у Бахмутському районі. Про це йдеться в оперативному вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, захопив населений пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування,

– повідомили у Генштабі.

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На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. Однак, у напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх,

– йдеться у зведенні.

Ворог намагається зруйнувати логістичне сполучення, щоб не допустити маневри наших військ завдає ударів по мостових переправах.

Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Ворог намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли,

– додали у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Росія окупувала 95% території Луганщини. Водночас на підконтрольних районах області залишається 40 тисяч людей.

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