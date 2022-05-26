Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну українські герої завдають ворогу колосальних втрат та звільняють рідну землю. Як виглядає карта бойових дій – дивіться у матеріалі 24 каналу.

Важливо На Донбасі та Півдні окупанти штурмували близько десятка населених пунктів, але провалилися

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках проводять мобілізаційні тренування особового складу збройних сил Білорусі. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни. Водночас триває ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил Росії, що воювали в Україні.

Яка ситуація на інших напрямках

На Сіверському напрямку ворог намагається прикрити ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях для недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

Зверніть увагу! У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня 2022 року.

Ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки. Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов'янськ.

Обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів:

Чепіль,

Довгеньке,

Курулька,

Богородичне,

Студенок.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.



Карта бойових дій станом на 26 травня / Фото Liveuamap

Коротко про ситуацію на Донбасі

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.

Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону. Противник намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, але успіху не мав.

Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, але успіху не мав. На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов.

Досягнення наших ЗСУ за добу

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші бійці відбили 10 атак ворога, знищивши:

4 танки,

2 артилерійські системи,

бронетранспортер,

автомобіль,

одиницю спеціальної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 безпілотників типу "Орлан-10". Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника і знищила особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили 2 крилаті ракети.