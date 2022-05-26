Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує 24 канал. Там розповіли, на яких напрямках російські загарбники сповільнили наступ.

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На яких напрямках окупанти сповільнили наступ

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності наступальних дій окупантів,

– заявили у Генштабі.

Водночас там наголосили, що на цих напрямках противник не припинив мінометні та артилерійські обстріли по позиціях українських військ.

Де окупанти зосередили основні зусилля

У Генштабі також зазначили, на якому напрямку російські військові зосередили свої основні зусилля. За їхньою інформацією, зараз окупанти хочуть взяти під повний контроль населений пункт Лиман, що на Донеччині.

Крім того, на Донецькому напрямку загарбники намагаються покращити тактичне становище поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. На Бахмутському та Авдіївському напрямках теж тривають бойові дії, там окупанти використовують засоби радіоелектронної боротьби.

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Російські загарбники спробували наступати в районах Комишувахи, Липового та Нагірного, однак безрезультатно. Також зазнали невдачі їхні намагання штурму поблизу Красногорівки, Кам'янки, та Пісків.

Збройні Сили України відбивають атаки ворога

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби, 25 травня, наші військові відбили 10 атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Зазначається, що їм вдалось знищити 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та 1 одиницю спеціальної техніки.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони ліквідували 5 безпілотників типу "Орлан-10", а наші винищувачі збили 2 крилаті ракети. Водночас ударна авіація знищила особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки ворога.

Ситуація на фронті: останні новини

Російські військові продовжують наступ у Східній операційній зоні. Однак всі їхні спроби взяти штурмом українські населені пункти зазнали невдачі.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на Миколаївському напрямку окупанти підсилюють свої позиції. Крім того, там зазначили, що російські окупанти намагались безрезультатно просунутись в сторону Миколаєва.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що сьогодні вночі, 26 травня, росіяни обстріляли з артилерії Криворізький район. На щастя, ніхто не постраждав.

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