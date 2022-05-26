Українські воїни щодня знищують ворожу техніку, а самі росіяни, які вторглися в Україну, залишають її "двохсотими", "трьохсотими" або ж потрапляють у полон до українських бійців, передає 24 канал.

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Техніка перетворюється на металобрухт

95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" вже знищила чимало ворожої техніки.

Головний сержант десантно-штурмового батальйону цієї бригади зазначив, що хоч його підрозділ не великий, але група "джавелінщиків" успішно знищила п’ять танків й близько десятка броньованих машин.

Озброївшись протитанковими комплексами, десантники полюють на ворожу бронетехніку й танки. А успішно виконувати військові завдання їм допомагають не лише "Джавеліни", а й вміло обладнані засідки та зібранні бригадою розвіддані. Після такого комплексу ворожа техніка перетворюється на металобрухт.

За словами головного сержанта 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, його підрозділом було знищено 5 танків, 4 БМП та БТР. До слова, сержант вже отримав кілька державних нагород за мужність та героїзм.

Як "джавелінщики" знищують ворожу техніку: відео

Нагадаємо, що вчора командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з технікою.

Українські захисники чудово справляються й з ворожими безпілотниками. Сьогодні, 26 травня, у Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники типу "Орлан". Відомо, що це була робота нашої системи протиповітряної оборони.

Втрати ворога: актуальні дані

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 26 травня кількість ліквідованих російських окупантів зросла до 29 600.

  • Лише впродовж минулої доби російські загарбники втратили 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 11 артилерійських систем.

Загальні втрати росіян за період з 24 лютого

  • танків – 1315 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3235 одиниць;
  • артилерійських систем – 617 одиниць;
  • РСЗВ – 201 одиниця;
  • засоби ППО – 93 одиниці;
  • літаків – 206 одиниць;
  • гелікоптерів – 170 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці;
  • крилаті ракети – 114 одиниць;
  • кораблі /катери – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 одиниць;
  • спеціальна техніка – 47 одиниць.

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