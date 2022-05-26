Українські воїни щодня знищують ворожу техніку, а самі росіяни, які вторглися в Україну, залишають її "двохсотими", "трьохсотими" або ж потрапляють у полон до українських бійців, передає 24 канал.

До теми На Донбасі збили полковника авіації Білорусі Миколу Маркова

Техніка перетворюється на металобрухт

95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" вже знищила чимало ворожої техніки.

Головний сержант десантно-штурмового батальйону цієї бригади зазначив, що хоч його підрозділ не великий, але група "джавелінщиків" успішно знищила п’ять танків й близько десятка броньованих машин.

Озброївшись протитанковими комплексами, десантники полюють на ворожу бронетехніку й танки. А успішно виконувати військові завдання їм допомагають не лише "Джавеліни", а й вміло обладнані засідки та зібранні бригадою розвіддані. Після такого комплексу ворожа техніка перетворюється на металобрухт.

За словами головного сержанта 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, його підрозділом було знищено 5 танків, 4 БМП та БТР. До слова, сержант вже отримав кілька державних нагород за мужність та героїзм.

Як "джавелінщики" знищують ворожу техніку: відео

Нагадаємо, що вчора командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з технікою.

Українські захисники чудово справляються й з ворожими безпілотниками. Сьогодні, 26 травня, у Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники типу "Орлан". Відомо, що це була робота нашої системи протиповітряної оборони.

Втрати ворога: актуальні дані

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 26 травня кількість ліквідованих російських окупантів зросла до 29 600.

Лише впродовж минулої доби російські загарбники втратили 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 11 артилерійських систем.

Загальні втрати росіян за період з 24 лютого

танків – 1315 одиниць;

бойових броньованих машин – 3235 одиниць;

артилерійських систем – 617 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засоби ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці;

крилаті ракети – 114 одиниць;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 одиниць;

спеціальна техніка – 47 одиниць.

Вас може зацікавити – сучасні танки орків закінчуються, на Запоріжжя завезли Т-62: відео