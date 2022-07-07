Об этом глава британского правительства сообщил 7 июля во время обращения, сообщает 24 канал. Борис Джонсон поблагодарил британцев и не забыл в своей речи и об Украине.
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Джонсон готов исполнять обязанности по избранию нового премьера
Борис Джонсон заявил, что готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера.
Кроме того, Джонсон подчеркнул, что процесс выбора нового лидера, а соответственно и нового премьер-министра, нужно начать как можно быстрее.
Не забыл Борис Джонсон и об Украине. Глава британского правительства подчеркнул, что кадровые изменения не повлияют на поддержку нашего государства. Джонсон также призвал Великобританию стать лидером в Европе по поддержке Украины в борьбе с россией.
Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Украина будет получать помощь от Великобритании пока это нужно.
Причина отставки Бориса Джонсона
Новый скандал вокруг премьер-министра Джонсона разгорелся из-за назначения Криса Пинчера на должность парламентского организатора Консервативной партии. Однако последнего обвиняют в притязаниях. В 2019 году против Пинчера даже проводили расследование. Премьер-министр якобы знал об этом, однако канцелярия Джонсона это отрицает.
Однако в знак протеста против Джонсона более 50 министров и чиновников британского правительства ушли в отставку. Потому и Борис Джонсон решил покинуть премьерское кресло.
Как в ОП отреагировали на отставку Джонсона
Вскоре после заявления Джонсона на него отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк заявил, что быть лидером означает называть российское зло злом, а также брать ответственность в самые тяжелые времена.
"Быть лидером – первым прибыть в Киев, несмотря на ракетные обстрелы", – заявил Подоляк.
Он также поблагодарил Джонсона за передовую поддержку Украины.
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