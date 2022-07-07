Про це глава британського уряду повідомив 7 липня під час свого звернення, повідомляє 24 канал. Борис Джонсон подякував британцям та не забув у своїй промові й про Україну.
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Джонсон готовий виконувати обов'язки до обрання нового прем'єра
Борис Джонсон заявив, що готовий продовжувати виконувати обов'язки прем'єр-міністра та голови Консервативної партії до моменту обрання нового лідера.
Крім того, Джонсон наголосив, що процес вибору нового лідера, а відповідно й нового прем'єр-міністра потрібно почати якнайшвидше.
Не забув Борис Джонсон і про Україну. Глава британського уряду наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку нашої держави. Джонсон також закликав Велику Британію стати лідером у Європі щодо підтримки України у боротьбі з росією.
Окрім того, британський прем'єр наголосив на тому, що Україна буде отримувати допомогу від Великої Британії допоки це потрібно.
Причина відставки Бориса Джонсона
Новий скандал довкола прем'єр-міністра Джонсона розгорівся через призначення Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора Консервативної партії. Однак останнього звинувачують у домаганнях. У 2019 році проти Пінчера навіть проводили розслідування. Прем'єр-міністр буцімто знав про це, однак канцелярія Джонсона це заперечує.
Однак на знак протесту проти Джонсона понад 50 міністрів та чиновників британського уряду пішли у відставку. Тому й Борис Джонсон вирішив полишити прем'єрське крісло.
Як в ОП відреагували на відставку Джонсона
Невдовзі після заяви Джонсона на неї відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк заявив, що бути лідером – означає називати російське зло злом, а також – брати відповідальність у найважчі часи.
"Бути лідером – першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли", – заявив Подоляк.
Він також подякував Джонсону за передову підтримку України.
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