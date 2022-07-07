Офіційну позицію Офісу Президента озвучив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Важливо Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії
Він наголосив, що бути лідером – означає називати російське зло злом і брати відповідальність у найважчі часи.
Бути лідером – першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли,
– заявив Подоляк.
Радник глави Офісу Президента також подякував Борису Джонсону за усвідомлення загрози "радіочастотного монстра" та передову підтримку України.
Позиція Подоляка про відставку Джонсона: дивіться відео
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк подякувала Джонсону та наголосила, що вірить у подальшу співпрацю з Великою Британією.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був і залишається одним з найкращих друзів України, завдяки якому Україна змогла втримати навалу російських військ. Але Велика Британія допомагатиме Україні й надалі, незалежно від прізвища очільника її уряду,
– додала вона.
Відставка Бориса Джонсона: головне
- 7 липня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.
- Цьому передувала урядова кризи, яка на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса закликав українців не шукати зради. Ба більше, є гідні кандидати, які можуть замінити Джонсона на посаді прем'єра. До прикладу:
- Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який чітко та рішуче підтримує Україну, не менше ніж Борис Джонсон.
- Міністерка закордонних справ Ліз Трасс, вона на другому чи третьому місці. Вона також займає чітку позицію щодо України.
Джонсон поговорить з Зеленським після заяви про відставку: дивіться відео