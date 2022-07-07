Офіційну позицію Офісу Президента озвучив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Він наголосив, що бути лідером – означає називати російське зло злом і брати відповідальність у найважчі часи.

Бути лідером – першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли,

– заявив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента також подякував Борису Джонсону за усвідомлення загрози "радіочастотного монстра" та передову підтримку України.

Позиція Подоляка про відставку Джонсона: дивіться відео

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк подякувала Джонсону та наголосила, що вірить у подальшу співпрацю з Великою Британією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був і залишається одним з найкращих друзів України, завдяки якому Україна змогла втримати навалу російських військ. Але Велика Британія допомагатиме Україні й надалі, незалежно від прізвища очільника її уряду,

– додала вона.

Відставка Бориса Джонсона: головне

7 липня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.

Цьому передувала урядова кризи, яка на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса закликав українців не шукати зради. Ба більше, є гідні кандидати, які можуть замінити Джонсона на посаді прем'єра. До прикладу:

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який чітко та рішуче підтримує Україну, не менше ніж Борис Джонсон.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс, вона на другому чи третьому місці. Вона також займає чітку позицію щодо України.