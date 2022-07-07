О предстоящем разговоре Джонсона и Зеленского сообщил журналист Бен Райли-Смит. Детали пока не раскрывают.

Заметьте Возможная отставка Джонсона: что изменится для Украины

Джонсон 7 июля официально сообщил, что уходит с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он поблагодарил британцев и вспомнил в своей речи об Украине. Политик подчеркнул, что его государство будет оказывать поддержку столько, сколько нужно.

"Мы продолжим бороться за вас", – сказал Джонсон украинцам.

Примите во внимание! По данным СМИ, нового лидера Консервативной партии изберут до конца лета.

Главное о скандале в британском правительстве

Новый скандал в британском правительстве разразился после того, как Джонсон назначил на должность парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Его обвиняют в домогательствах и даже проводили расследование в 2019 году.

Джонсон заявил, что назначение Пинчера было ошибкой. Еще в ночь на 7 июля СМИ сообщали, что Джонсон решительно отказался уходить в отставку. Он отмечал, что не хочет разочаровывать 14 миллионов людей, предоставивших ему мандат. По словам Джонсона, это "был выбор между летом, сосредоточенным на экономическом развитии или хаосом в соревновании за лидерство".

Заметьте – Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: смотрите видео