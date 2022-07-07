Про майбутню розмову Джонсона та Зеленського повідомив журналіст Бен Райлі-Сміт. Деталей наразі не розкривають.

Зауважте Можлива відставка Джонсона: що зміниться для України

Джонсон 7 липня офіційно повідомив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії. Він подякував британцям та згадав у своїй промові про Україну. Політик наголосив, що його держава надаватиме підтримку стільки, скільки потрібно.

"Ми продовжимо боротися за вас", – сказав Джонсон українцям.

Зауважте! За даними ЗМІ, нового лідера Консервативної партії оберуть до кінця літа.

Головне про скандал у британському уряді

Новий скандал у британському уряді спалахнув після того, як Джонсон призначив на посаду парламентського організатора Консервативної партії Кріса Пінчера. Його звинувачують у домаганнях та навіть проводили розслідування у 2019 році.

Джонсон заявив, що призначення Пінчера було помилкою. Ще у ніч на 7 липня ЗМІ повідомляли, що Джонсон рішуче відмовився йти у відставку. Він наголошував, що не хоче розчаровувати 14 мільйонів людей, які надали йому мандат. За словами Джонсона, це "був вибір між літом, зосередженим на економічному розвитку, або хаосом у змаганні за лідерство".

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