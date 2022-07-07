Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланнями на власні джерела в британському уряді. Борис Джонсон полишить пост голови Консервативної партії Великої Британії.

Зауважте "Це був вибір між розвитком і хаосом": Джонсон рішуче відмовився йти у відставку, – ЗМІ

На посаді прем'єра Джонсон залишиться до осені

Як повідомляють британські ЗМІ, у прем'єрському кріслі Борис Джонсон залишиться до осені цього року. Нового лідера консервативної партії оберуть до кінця цього літа.

Борис Джонсон залишатиметься на посаді прем'єр-міністра Великої Британії до чергових виборів. Після них він залишить посаду.

Колеги Джонсона вимагають відставки прем'єра

З рішенням про те, щоб Джонсон залишався на посаді прем'єр-міністра до осені не згодні соратники глави британського уряду. Наприклад, депутат від Консервативної партії Джордж Фрімен, який був міністром в уряді Джонсона, закликає прем'єра піти з посади, а його місце має зайняти тимчасово виконуючий обов'язки.

Борис Джонсон має здати печатки посади, попросити вибачення перед Її Величністю та порадити їй призначити тимчасового прем’єр-міністра,

– заявив Фрімен.

Джонсон погодився піти, але з умовою

За даними BBC, Борис Джонсон погодився піти у відставку лише за умови, що він залишиться главою уряду до призначення нового лідера Консервативної партії. Лише після цього він готовий залишити прем'єрське крісло.

ЗМІ зазначають, що Джонсон уже провів зустріч з головою комітету Консервативної партії щодо своєї відставки й обрання нового лідера партії.