Об этом сообщают британские СМИ со ссылками на собственные источники в британском правительстве. Борис Джонсон покинет пост председателя Консервативной партии Великобритании.

Заметьте "Это был выбор между развитием и хаосом": Джонсон решительно отказался уходить в отставку, – СМИ

На посту премьера Джонсон останется до осени

Как сообщают британские СМИ, в премьерском кресле Борис Джонсон останется до осени этого года. Нового лидера Консервативной партии выберут до конца этого лета.

Борис Джонсон будет оставаться на посту премьер-министра Великобритании до очередных выборов. После них он покинет должность.