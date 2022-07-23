В Хусте переименовывают улицы
Для этого было созвано заседание Хустского городского совета. Во время него было принято решение переименовать улицу Льва Толстого в улицу в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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Сегодня, 22 июля, во время II заседания III сессии Хустского городского совета VІІІ созыва одобрили решение о переименовании бывшей улицы Льва Толстого в улицу Бориса Джонсона,
– говорится в сообщении горсовета.
Также в Хусте появились улицы Каденюка, Василия Стуса, Ольги Кобылянской, Гринвальда, Вячеслава Черновола, Патриотов Украины, Гарбузова и др.
Список переименованных улиц:
Список переименованных улиц в Хусте / Скриншоты с сайта Хустского городского совета
Изменять документы не надо
В городском совете Хуста подчеркнули, что не нужно вносить изменения в документы при переименовании улицы.
Говорится о свидетельстве о праве собственности, свидетельстве о праве на наследство, договоре купли-продажи, договоре изменения, договоре дарения, кроме случаев, когда это необходимо для оформления продажи или дарения, и тому подобное, или по собственной инициативе.
Обратите внимание – Ткаченко о переименовании улиц: смотрите видео