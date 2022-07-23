У Хусті перейменовують вулиці
Для цього було скликано засідання Хустської міської ради. Під час нього було прийнято рішення перейменувати вулицю Льва Толстого на вулицю на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
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Сьогодні, 22 липня, під час ІІ засідання ІІІ сесії Хустської міської ради VІІІ скликання схвалили рішення про перейменування колишньої вулиці Лева Толстого на вулицю Бориса Джонсона,
– йдеться у повідомленні міськради.
Перелік перейменованих вулиць:
Перелік переймованих вулиць у Хусті / Скриншоти із сайту Хустської міської ради
Змінювати документи не треба
У міській раді Хусту підкреслили, що не потрібно вносити зміни до документів при перейменуванні вулиці.
Мовиться про свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір зміни, договір дарування, окрім випадків, коли це потрібно для оформлення продажу чи дарування, тощо, або за власної ініціативи.
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