У Харкові підрахували вулиці з російськими назвами

Так, лише у Харкові майже 260 вулиць названо на честь російських міст, річок, озер, гір та інших географічних об'єктів та адміністративних одиниць держави-агресорки. Про це повідомила начальниця Північно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, дослідниця харківської топоніміки Марія Тахатулова.

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За її словами, це вдвічі більше, ніж назв, пов'язаних із географією України та Харківської області зокрема. Тобто, більшість вулиці Харкова мають російські назви. Тож, безумовно, українські міста потребують дерусифікації.

На мапі міста досі залишаються Кемерово, Магнітогорськ, Нарофомінськ, й Москву увічнено... А от Львівської та Миколаївської вулиць у Харкові немає. До початку повномасштабної війни..., очевидно, не вбачали в цьому великої проблеми. Наразі все змінилося,

– написала Тахатулова.

Зазначається, що у Харкові вже почали збирати пропозиції мешканців міста щодо нових назв вулиць. Тим паче й мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що всі вулиці, названі на честь російських міст, перейменують.

Так, Харківська топонімічна група вже опрацювала реєстр урбанонімів та опублікувала список із 259 назв. Натомість пропозиції нових назв харків'яни можуть подати, заповнивши спеціальну Google-форму.

Тахатулова додала, що, де це можливо, повертатимуть історичні назви, але здебільшого доведеться обирати нові.

Зауважимо, раніше стало відомо, що у Львові також ініціюють перейменування понад 30 вулиць, що названі іменами російських діячів, які не були пов'язані з містом й загалом Україною.

В Україні хочуть перейменувати вулиці Пушкіна на Кінга

Світові знаменитості продовжують підтримувати українців та засуджувати дії Путіна та росіян з перших днів війни. До них належить й культовий американський письменник, відомий як "король жахів", Стівен Кінг.

Так, щоб висловити подяку підтримки, українська письменниця Олена Павлова створила петицію щодо перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Стівена Кінга в містах України.

Слід зауважити, що Павлова переконана, що у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, важливо перейменовувати вулиці, що носять імена класиків російської літератури.

Петицію має підписати 25 тисяч осіб. Тоді вона буде розглянена, й, можливо, ухвалена.