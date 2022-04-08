З такою ініціативою виступила група істориків, політологів, літературознавців та філологів, зокрема, Ігор Петрій, Тарас Радь, Данило Ільницький та Богдан Тихолоз.
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У Львові хочуть перейменувати понад 30 вулиць
На думку ініціаторів, особливо в період війни "топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної та повної дерусифікації та деколонізації".
Про які вулиці мовиться:
- Абхазька
- Боткіна
- Брюллова
- Венеціанова
- Врубеля
- Герцена
- Глінки
- Дагестанська
- Жуковського
- Ковалевської
- Козланюка
- Комарова
- Короленка
- Коряцька
- Курильська
- Лобачевського
- Мельничука
- Мендєлєєва
- Орельська
- Павлова
- Перова
- Рилєєва
- Россі
- Самарська
- Сєченова
- Таманська
- Толстого
- Чайковського
- Чехова
- Чуваська
- Шеремети
Так, вищеперелічені вулиці пропонують назвати на честь видатних постатей української історії та культури.
Тарас Радь зауважив, що ініціатива у процесі розробки, а вже найближчим часом її офіційно буде представлено у Львівську міськраду.